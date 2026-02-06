menu
Peringati HPSN 2026, Mayora Grup Jaga Keberlanjutan Lingkungan di IKN

Peringati HPSN 2026, Mayora Grup Jaga Keberlanjutan Lingkungan di IKN
Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN Lazuardi Nasution, Sustainability Director Mayora Group Tunky Natanael, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A. Safitri, Perwakilan Pegadaian, Sustainability Manager Mayora Group Gustaf S, dan Perwakilan Plastic Pay. Foto: Dok. Mayora

jpnn.com, JAKARTA - Hampir lima dekade Mayora Grup menjadi bagian erat masyakarat Indonesia.

Melalui produknya, Mayora Grup hadir menemani berbagai momen berhaga dalam keseharian masyarakat sejak tahun 1977.

Sebagai perusahaan pengolahan makanan dan minuman asli anak bangsa, Mayora Grup tidak hanya berkomitmen menghadirkan produk berkualitas berdaya saing global, namun juga berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Mayora Grup terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui inisiatif dan aksi nyata untuk lingkungan yang berkelanjutan, seperti yang diwujudkan dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mana puncaknya akan diperingati pada tanggal 21 Februari 2026.

Dengan mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih”, Mayora Grup menegaskan konsistensinya dalam menjalankan program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN).

GESN merupakan sebuah inisiatif keberlanjutan teritegrasi dari hulu ke hilir yang telah berjalan sejak 2021, dengan berfokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET) pascakonsumsi.

“Mayora Grup sebagai produk asli anak bangsa, kami berkomitmen tak hanya menghadirkan produk berkualitas namun juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada kesempatan ini, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, kami bersinergi dengan multi stakeholders dalam rangka berkolaborasi untuk Indonesia bersih melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN) yang telah kami lakukan secara konsisten," kata Sustainability Director Mayora Grup Tunky Natanael di lokasi acara, Kamis (5/2/2026).

“Kami juga mengapreasiasi atas kepercayaan yang diberikan, sehingga Mayora Grup bisa menjadi bagian dari IKN, sebagai kota masa depan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sirkularitas, khususnya daur ulang sampah, secara terintegrasi yang sejalan dengan Mayora Grup,” tambah Tunky.

Dalam rangkaian peringatan HPSN 2026, Mayora Grup menjalankan program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN).

