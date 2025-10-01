Peringati HUT ke-21 DPD RI, Senator Dedi Iskandar Soroti Dana Transfer ke Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara pada momentum peringatan HUT ke-21 DPD RI secara khusus menyoroti kebijakan pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah.

Menurut Senator Dedi, daerah tahun ini sedikit mengalami guncangan karena pusat mengurangi dana transfer ke daerah.

“DPD RI sebagai representasi daerah harus terus mengawal dan mengingatkan pemerintah bahwa transfer ke daerah itu adalah hak daerah. Pemerintah pusat harus memberikan alokasi dana yang cukup dan berkeadilan bagi seluruh daerah,” ujar Senator Dedi Iskandar seusai Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan bertema “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Berdaya pada Selasa, 30 September 2024.

Dialog dalam rangka Peringatan HUT ke-21 DPD RI tahun 2025 ini digelar oleh Setjen DPD RI bekerja sama dengan Green Democracy Intitute.

Senator Dedi mengingatkan jangan sampai daerah yang selama ini sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini justru tergopoh-gopoh mengurus anggaran belanjanya di daerah.

“Urusan penggajian atau belanja rutin bisa terselesaikan, tetapi kalau belanja pembangunannya tidak jalan maka daerah yang tertinggal akan makin tertinggal dan daerah yang sudah mulai beranjak maju akan mundur ke belakang lagi,” ujar Senator Dedi.

Oleh karean itu, Senator Dedi mengharapkan pemerintah pusat agar transfer ke daerah tetapi dimaksimalkan.

“Meskipun pemerintah punya program baru, tidak boleh mengurangi yang sudah ada sebelumnya,” ujar Senator Dedi.