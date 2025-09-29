Peringati HUT Ke-40, Universitas Mercu Buana Gelar Festival, 275 Sekolah Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) resmi membuka Mercu Buana Festival ke-15 di Kampus Meruya, Jakarta Barat, Senin (29/9).

Suasana pembukaan Mercu Buana Festival ke-15 di Kampus Meruya, Jakarta Barat, Senin (29/9) sebagai bagian rangkaian peringatan HUT ke-40 Universitas Mercu Buana. Foto: Humas UMB

Festival tahunan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-40 UMB yang mengusung tema “Kreatif & Menginspirasi” yang memadukan kompetisi olahraga, seni, dan pengetahuan.

Ajang yang berlangsung pada 29 September – 6 Oktober 2025 ini melibatkan lebih dari 275 sekolah dan menghadirkan lebih dari 1.500 siswa SMA/SMK sederajat dari berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Bandung, Kuningan), Jawa Tengah (Semarang), Sumatera Selatan (Ogan Komering Ulu), hingga Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Catatan khusus, peserta terjauh datang dari SMA Kristen Brana, Toraja Utara, yang mengikuti cabang mural.

Rangkaian Kegiatan

Mercu Buana Festival ke-15 menghadirkan beragam kegiatan di antaranya: