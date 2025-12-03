menu
Peringati HUT Ke-6 TBM Bukit Duri Bercerita, Kak Ning-Nong dan Suradi: Terus Melakukan Literasi untuk Warga

Peringati HUT Ke-6 TBM Bukit Duri Bercerita, Kak Ning-Nong dan Suradi: Terus Melakukan Literasi untuk Warga
Suasana saat peringatan HUT ke-6 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bukit Duri Bercerita yang didirikan pasangan Pegiat literasi Safrudiningsih alias Kak Ning-Nong dan Suradi. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bukit Duri Bercerita genap berulang  ke-6 pada 2025.

Pasangan Pegiat literasi Safrudiningsih alias Kak Ning-Nong dan Suradi selaku pendiri TBM Bukit Duri Bercerita ini mengatakan pada momen ulang tahun ke-6 ini, pihaknya menggelar dua acara besar.

Pertama, kegiatan bernama “Membaca Nyaring” atau read aloud pada Sabtu (29/11/2025) diikuti sekitar 60-an anak-anak.

Kedua, seminar “Pendampingan Orang Tua terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Anak-anak” pada Minggu (30/11/2025), diikuti lebih 100 ibu-ibu dan remaja puteri.

Menurut keduanya, lokasi TBM di kawasan Bukit Duri Tanjakan, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini menjadi oase bagi anak-anak, dan remaja yang ingin menambah wawasan dan sejumlah keterampilan yang mendukung pembelajaran di sekolah mereka.

Selain itu, TBM Bukit Duri Bercerita seperti mengepakkan sayapnya menjadi tempat atau hub bagi mahasiswa, kalangan kampus, komunitas, dan juga organisasi internasional yang ingin melakukan pengabdian sosial di bidang literasi.

Pasangan Pegiat literasi Safrudiningsih alias Kak Ning-Nong dan Suradi menggelar dua acara besar pada momen peringatan HUT ke-6 TBM Bukit Duri Bercerita.

