Peringati HUT Ke-62, Golkar Diingatkan Perkuat Inovasi & Doktrin Kekaryaan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyebut partainya memiliki sejarah panjang dalam pembangunan nasional, tetapi kebanggaan itu tidak boleh membuat pihaknya berhenti berinovasi.

Idrus Marham menyampaikan hal itu saat refleksi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar pada Selasa (20/10) ini.

"Sampai kapan akan berdiam dalam sejarah," ujar Idrus.

Idrus menyebut Golkar perlu melampaui kejayaan masa lalu melalui gagasan dan karya nyata yang relevan terhadap kebutuhan bangsa.

Idrus menilai Ketum dan Sekjen Golkar, yakni Bahlil Lahadalia serta Muhammad Sarmuji menjadi bagian penting untuk mendorong transformasi partai berkelir kuning.

Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menilai duet Bahlil-Sarmuji juga bisa membawa Golkar menjadi partai yang menawarkan pemikiran untuk menjawab tantangan masa depan.

"Duet Kepimpinan Bahlil dan Sarmuji mampu merubah wajah Golkar menjadi partai masa depan," kata Idrus.

Dia melanjutkan peran partai dalam sistem demokrasi tidak cukup hanya mengumpulkan suara dan memperoleh kursi di parlemen.