Peringati HUT ke-63, TASPEN Gelar Donor Darah, Ratusan Karyawan Ikut Berpartisipasi

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-63, TASPEN bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar donor darah pada Senin (6/7).

Kegiatan itu diikuti oleh karyawan TASPEN Kantor Pusat dan TASPEN KC Jakarta II.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-63 TASPEN yang mengedepankan nilai kepedulian, kebersamaan, dan kebermanfaatan melalui aksi kemanusiaan untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah itu juga dilaksanakan di beberapa kantor cabang TASPEN dari wilayah Indonesia Barat sampai Timur, dengan jumlah total partisipasi mencapai 706 karyawan TASPEN.

Selain memberikan manfaat nyata bagi penerima donor, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen TASPEN dalam menumbuhkan budaya hidup sehat, semangat berbagi, serta partisipasi aktif insan TASPEN dalam memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan melalui peringatan HUT ke-63 ini, pihaknya tidak hanya merayakan perjalanan perusahaan, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

"Donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus semangat gotong royong insan TASPEN dalam membantu sesama," ungkap Henra.

Selaras dengan tema “Donor Sehat, Kerja Penuh Berkat”, kegiatan itu juga mencerminkan semangat TASPEN dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga peduli terhadap kesehatan dan kebermanfaatan sosial.