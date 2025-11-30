menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Peringati HUT ke-66, Himmah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatera

Peringati HUT ke-66, Himmah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatera

Peringati HUT ke-66, Himmah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera. Foto: dok Himmah

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera.

Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak banjir

"Semoga bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir," ujar Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025)

Baca Juga:

Dia menyampaikan rasa simpati dan doa tulus kepada seluruh korban banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar.

"Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada semua dalam menghadapi cobaan ini," tuturnya.

Menurut dia, penyaluran tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Himmah. 

Baca Juga:

"Kegiatan ini merupakan wujud syukur kami atas usia ke-66 Himmah, di mana himpunan ini tetap berdiri tegak lurus berjuang bersama umat," ungkapnya.

Selain Sumatera Utara, kegiatan ini juga digelar di dua wilayah lainnya seperti yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada 27-29 November 2025.

Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI