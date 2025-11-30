Peringati HUT ke-66, Himmah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatera

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera.

Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak banjir

"Semoga bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir," ujar Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, di Jakarta, Sabtu (29/11/2025)

Dia menyampaikan rasa simpati dan doa tulus kepada seluruh korban banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar.

"Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada semua dalam menghadapi cobaan ini," tuturnya.

Menurut dia, penyaluran tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Himmah.

"Kegiatan ini merupakan wujud syukur kami atas usia ke-66 Himmah, di mana himpunan ini tetap berdiri tegak lurus berjuang bersama umat," ungkapnya.

Selain Sumatera Utara, kegiatan ini juga digelar di dua wilayah lainnya seperti yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Banten pada 27-29 November 2025.