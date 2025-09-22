Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) menggelar syukuran secara sederhana di kantor DPP HIPAKAD dalam rangka ulang tahun ke-8.

Ketua umum HIPAKAD Haryara Tambunan. Foto: Source for JPNN

Ketua umum HIPAKAD Haryara Tambunan mengatakan pada ulang tahun kali ini pihaknya mengusung tema "Merajut Kebinekaan, Mengabdi Untuk Negeri Demi Indonesia Maju".

Menurut Haryara Tambunan, tema tersebut bertujuan untuk dapat menanamkan pola pikir positif dalam sebuah perbedaan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tanpa pamrih.

Demi mewujudkan hal tersebut, Haryara beserta seluruh jajaran dan anggota HIPAKAD senantiasa siap bersinergi lintas sektoral serta aktif mengampanyekan pentingnya selalu berpikir positif dalam menghadapi segala gempuran isu negatif yang dapat memecah belah persatuan di tengah memanasnya kondisi geopolitik global.

“Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu berpikir positif dan tidak terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Haryara Tambunan, Minggu (21/9/2025).

Haryara menegaskan hal ini dilakukan demi menggapai visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.