menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peta Indonesia di Google Earth. Foto: Google Maps

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) menggelar syukuran secara sederhana di kantor DPP HIPAKAD dalam rangka ulang tahun ke-8.

Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju

Ketua umum HIPAKAD Haryara Tambunan. Foto: Source for JPNN

Baca Juga:

Ketua umum HIPAKAD Haryara Tambunan mengatakan pada ulang tahun kali ini pihaknya mengusung tema "Merajut Kebinekaan, Mengabdi Untuk Negeri Demi Indonesia Maju".

Menurut Haryara Tambunan, tema tersebut bertujuan untuk dapat menanamkan pola pikir positif dalam sebuah perbedaan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tanpa pamrih.

Demi mewujudkan hal tersebut, Haryara beserta seluruh jajaran dan anggota HIPAKAD senantiasa siap bersinergi lintas sektoral serta aktif mengampanyekan pentingnya selalu berpikir positif dalam menghadapi segala gempuran isu negatif yang dapat memecah belah persatuan di tengah memanasnya kondisi geopolitik global.

Baca Juga:

“Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu berpikir positif dan tidak terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Haryara Tambunan, Minggu (21/9/2025).

Haryara menegaskan hal ini dilakukan demi menggapai visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) menggelar syukuran HUT-8 bertema 'Merajut Kebinekaan, Mengabdi Untuk Negeri Demi Indonesia Maju'.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI