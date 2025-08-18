Peringati HUT Ke-80 RI, BAZNAS Perkuat Komitmen Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat komitmennya untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa melalui peningkatan kinerja yang berlandaskan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Hal ini disampaikan dalam Upacara Peringatan HUT Ke-80 RI yang digelar di halaman Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Minggu (17/8/2025), dengan suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir pula jajaran pimpinan BAZNAS, Deputi, Sestama, Persatuan Istri Amil (PIA) BAZNAS, serta amilin dan amilat keluarga besar BAZNAS.

Baca Juga: BAZNAS Salurkan Bantuan Kebutuhan Hidup untuk Keluarga Palestina di Mesir

Dalam sambutannya, Kiai Noor menegaskan tanggung jawab BAZNAS untuk mendukung persatuan dan kedaulatan bangsa, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan umat.

“Mari kita maknai peringatan ini sebagai kekuatan bersama mengambil tema pemerintah: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,” ujarnya.

Kiai Noor menambahkan, BAZNAS berkomitmen menjadi perekat bangsa melalui program-program yang dilaksanakan.

“Mari kita jadikan tema ini sebagai kekuatan memperkuat BAZNAS di seluruh Indonesia, menjadikan BAZNAS lembaga pemerintahan non-struktural yang berdaulat dan mampu berkiprah di negeri ini,” kata Kiai Noor.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan BAZNAS di seluruh Indonesia dan tidak terpengaruh pihak yang mencoba melemahkan lembaga tersebut. “