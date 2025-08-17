menu
Peringati HUT ke-80 RI, Warga Selandoro Kibarkan Bendera Raksasa di Bukit Merah Putih Lembata

Peringati HUT ke-80 RI, Warga Selandoro Kibarkan Bendera Raksasa di Bukit Merah Putih Lembata
Warga Selandoro melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih berukuran besar di Bukit Merah Putih Lembata pada momen peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Minggu, 17 Agustus 2025. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, LEMBATA - Warga Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut memperingati Hari Uang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Indonesia pada Minggu (17/8/2025) pukul 10.30 WITA.

Kali ini, warga Selandoro mengadakan pengibaran bendera Merah Putih berukuran raksasa di Bukit Merah Putih, Lembata yang lokasinya bersebelahan dengan Pasar Lamahora.

Baca Juga:

Warga Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT berfoto bersama Bupati, Ketua DPRD Lembata saat memperingati HU ke-80 Kemerdekaan Indonesia pada Minggu (17/8/2025). Foto: Soiurce for JPNN

Lurah Selandoro Benediktus Baung S.STP turut ikut dalam peringatan itu bersama Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, Ketua DPRD Kabupaten Lembata Safrudin Sira, dan Ketua Komisi III DPRD Lembata Abdurahman Muhammad.

Lurah Selandoro dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut adalah yang pertama di Lembata.

Baca Juga:

“Kalau upacara pengibaran seperti pada biasanya sering kami lakukan, tetapi kali ini berbeda. Bendera terbesar di lembata hari ini berkibar di Bukit Merah Putih ini,” ujar Benediktus Baung.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lembata Abdurahman Muhammad mengatakan kesuksesan penyelenggaraan upacara kali ini akan memungkina ke depan menggelar kegiatan-kegiatan lainnya.

Warga Selandoro Lembata, NTT mengadakan pengibaran bendera raksasa di Bukit Merah Putih, Lembata yang lokasinya bersebelahan dengan Pasar Lamahora.

