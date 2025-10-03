Peringati HUT Ke-80 TNI, Kadispenad Ajak Hadiri Pesta Rakyat Gratis, Parade Akbar dan Atraksi Alutsista

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.E., M.M., memberikan penjelasan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk hadir menyaksikan langsung kemeriahan pesta rakyat terbesar tahun ini pada momentum acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI, Minggu 5 Oktober 2025 di Monumen Nasional Jakarta.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir menyaksikan kemeriahan puncak HUT ke-80 TNI di Monas. Akan ada parade akbar, defile pasukan dan alutsista, atraksi demonstrasi prajurit, hingga panggung hiburan rakyat yang semuanya bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat,” ujar Kadispenad Brigjen Wahyu di kantornya pada Jumat (3/102025 di Monumen Nasional Jakarta.

Dia menegaskan peringatan HUT ke-80 TNI merupakan wujud pertanggungjawaban TNI atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada TNI selama ini.

“Kami ingin menunjukkan kemampuan personel dan materiil yang dimiliki TNI, khususnya Angkatan Darat, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang selama ini selalu mendukung TNI. Kegiatan ini juga menjadi momentum kebersamaan kita semua,” ujar Brigjen TNI Wahyu.

Dalam perayaan akbar itu, kata dia, TNI AD mengerahkan 17.175 personel, di mana sekitar 13 ribu di antaranya terlibat dalam parade dan defile.

Sementara secara keseluruhan, TNI dari tiga matra (AD, AL, dan AU) tercatat mengerahkan sebanyak 133 ribu personel.

Selain pengerahan personel, akan ditampilkan pula 284 unit alutsista TNI AD dari total 1.047 alutsista yang dikerahkan secara keseluruhan.

Alutsista tersebut meliputi Tank Leopard, Tank Marder, MLRS Astros, Meriam Caesar 155 mm, Panser Anoa, Maung, Badak, Radar CM-200, Rudal Starstreak, hingga helikopter tempur Apache, Bell 412, Fennec, dan Mi-26. Semua akan tampil dalam defile, demonstrasi, serta display statis di area Monas.