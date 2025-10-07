Peringati HUT ke-80 TNI, Pemprov Sumsel Berkomitmen Jaga Stabilitas dan Pembangunan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di kawasan bersejarah Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Minggu (5/10/2025), berlangsung meriah dan penuh makna.

Momentum tahunan ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH yang hadir mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI selama delapan dekade dalam menjaga kedaulatan negara.

Erward menegaskan peran TNI kini makin luas, tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

“TNI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kolaborasi yang kuat antara TNI dan pemerintah menjadi kunci terciptanya suasana aman dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal,” ujar Edward Candra.

Dia juga menyoroti kiprah Kodam II/Sriwijaya yang terus menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat, mulai dari penanggulangan bencana, bakti sosial, hingga program kemanusiaan.

Baca Juga: SPPG di Sumsel Diminta Lengkapi SLHS untuk MBG

Menurutnya, sinergi seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong yang dimiliki prajurit TNI harus menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat. Disiplin, loyalitas, dan pengabdian mereka merupakan nilai-nilai luhur yang patut kita tiru,” tambahnya.