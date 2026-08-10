Peringati HUT Ke-81 Pengayoman, Kemenkum Banten Tingkatkan Soliditas Pegawai, Begini Caranya
jpnn.com, SERANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten menggelar jalan santai dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Kegiatan jalan santai yang mengusung semangat kebersamaan tersebut dimulai dari Lapangan Kemenkum Banten dengan jarak tempuh hampir tiga kilometer pada Minggu (9/8).
Kepala Kanwil Kemenkum Banten Pagar Butar Butar mengatakan jalan santai merupakan rangkaian peringatan Hari Pengayoman 2026.
"Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum dalam memperingati perjalanan organisasi, tetapi dapat dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat soliditas jajaran Kemenkum Banten," ucap Pagar.
Pagar menjelaskan kekompakan internal menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan selama melaksanakan tugas.
"Dengan semangat Hari Pengayoman, Kanwil Kemenkum Banten terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang solid serta kolaboratif," kata Pagar.
Dia membeberkan cara untuk makin membangun kekompakan antarpegawai turut digelar berbagai perlombaan.
"Sejumlah perlombaan diselenggarakan dengan diikuti seluruh pegawai Kemenkum Banten mulai dari lomba estafet air, tepung, memasukkan pensil ke dalam botol, dan berbagai permainan lainnya," ujar Pagar.(mcr34/jpnn)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten menggelar jalan santai dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Abdul Malik Fajar
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