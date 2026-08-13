Peringati HUT ke-81 RI, BULOG dan Kodam XXII/Tambun Bungai Gelar Operasi Katarak Gratis

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Perum BULOG bersama Kodam XXII/Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, melalui Program TJSL BULOG Peduli Aksi Berbagi.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di RS TNI AD Tingkat IV Palangka Raya tersebut dihadiri Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXII/Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiyono, M.Si., beserta jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai.

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Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq. Foto: Dokumentasi BULOG

Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq menyampaikan kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting.

“Semangat kemerdekaan dan pengabdian menjadi landasan kuat bagi kita untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Marga dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Menurut Marga, kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri.