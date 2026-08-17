Peringati HUT RI di KNMP Sorue Jaya, Menteri Trenggono Soroti Nasib Nelayan
jpnn.com, KONAWE - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia bersama nelayan dan masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8/2026).
Upacara yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur" tersebut berlangsung khidmat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono bersama peserta upacara juga memanjatkan doa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Trenggono mengatakan masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan meski Indonesia telah 81 tahun merdeka. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah.
"Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan," ujar Trenggono.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus mata pencaharian masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah membangun fasilitas perikanan terintegrasi melalui program prioritas nasional KNMP.
Trenggono menjelaskan KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan akses pasar hasil perikanan sehingga nelayan dapat naik kelas.
Menteri Trenggono merayakan HUT ke-81 RI bersama nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya.
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