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Peringati HUT RI, Komunitas Penyelam Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut Maratua

Peringati HUT RI, Komunitas Penyelam Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut Maratua
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Para penyelam menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam momentum peringatan HUT Ke-81 RI di bawah laut Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kaltim, Senin (17/8/2026). ANTARA/HO-Berau Divers

jpnn.com, BERAU - Memperingati HUT Ke-81 RI, para penyelam yang tergabung dalam Komunitas Berau Divers menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (17/8).

Pengibaran bendera tersebut dilakukan oleh tim freediver dengan membawa Sang Merah Putih menuju titik upacara sebelum menyerahkannya kepada inspektur upacara dan tim pengibar di bawah laut.

Seluruh peserta kemudian memberikan penghormatan kepada Merah Putih.

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Ketua Berau Divers Fitriani menyebut pengibaran bendera ini sebagai perwujudan rasa nasionalisme para penyelam.

Dia mengatakan Maratua dipilih karena merupakan ikon wisata bahari yang dikenal secara nasional dan internasional.

Fitriani juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya komunitas dalam menjaga ekosistem laut Maratua.

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Ketua Panitia Agus menambahkan posisi Maratua sebagai pulau kecil terluar memberi makna khusus bagi pelaksanaan upacara di bawah laut.

Ia menyebut pesan One Ocean, One Responsibility sebagai ajakan menjaga laut secara bersama.

Memperingati HUT Ke-81 RI, Komunitas Penyelam kibarkan Merah Putih di bawah laut Maratua.

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