Peringati Isra Mikraj, PSI Banten Bersama Ulama & Santri Gelar Istighosah di Pandeglang
jpnn.com, PANDEGLANG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten bersama para ulama dan ribuan santri menggelar istighosah dalam rangka memperingati Isra Mikraj di Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Fathul Ma’ani, Desa Kananga, Kecamatan Menes, Jumat (16/1) malam.
Acara dihadiri jajaran pengurus PSI tingkat Provinsi Banten, perwakilan Pengurus DPD PSI Se-Banten, anggota DPRD PSI, wakil Bupati Pandeglang, serta sejumlah ulama, kiai, santri, dan masyarakat sekitar.
Rangkaian acara diisi dengan lantunan salawat, zikir, serta doa bersama yang berlangsung khidmat.
Pembina PSI Banten Ian Pribadi menyampaikan istighosah tersebut sebagai ikhtiar spiritual PSI dalam memperingati Isra Mikraj sekaligus memperkuat solidaritas sosial.
“Kegiatan istighosah dan doa bersama ini kami gelar dalam rangka memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW ke-1447 Hijriah. Ini merupakan ikhtiar spiritual kami untuk memperkuat solidaritas, khususnya di Banten,” kata Ian dalam keterangannya, Sabtu (17/1).
Ian menambahkan doa bersama juga dipanjatkan untuk masyarakat yang terdampak bencana agar segera pulih.
“Kami juga mendoakan saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu tertimpa musibah agar diberi kekuatan, dipercepat pemulihannya, dan bisa segera bangkit,” imbuhnya.
PSI Banten bersama ulama dan santri menggelar istighosah dalam rangka memperingati Isra Mikraj di Kabupaten Pandeglang.
