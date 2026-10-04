Peringati Maulid Bersama Santri, Wali Kota Tangerang Tekankan Pentingnya Akhlak Mulia

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama para santri di Pondok Pesantren An-Nuqthah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Minggu (4/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sachrudin menekankan pentingnya meneladani sifat dan akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi dalam membentuk karakter santri dan generasi muda.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu membawa kita kembali kepada satu hal yang sangat mendasar, yaitu keteladanan. Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita bersikap, berbicara, memperlakukan sesama, dan menjalani kehidupan dengan akhlak yang mulia,” tutur Sachrudin di hadapan pengurus dan para santri.

Menurutnya, nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW perlu terus dihadirkan dalam proses pendidikan, khususnya dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter dan kepedulian terhadap sesama.

“Keteladanan itulah yang perlu terus kita hadirkan, terutama dalam mendidik generasi muda,” imbuhnya.

Sachrudin menuturkan, pendidikan tidak cukup hanya menjadikan anak-anak memiliki kecerdasan secara akademik. Lebih dari itu, generasi muda perlu tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, memiliki kepedulian, menghormati orang lain, serta mampu menghadirkan kebaikan di mana pun berada.

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“Di sinilah pesantren memiliki peran yang sangat penting. Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membentuk generasi yang berakhlakul karimah, sekaligus belajar tentang kedisiplinan, kemandirian, kebersamaan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan,” terang Sachrudin.

Pada kesempatan yang sama, Sachrudin turut menandatangani prasasti gedung baru di Pondok Pesantren An-Nuqthah yang diberi nama Gedung Mutawasitthah.

Ia berharap, keberadaan gedung tersebut tidak sekadar menjadi tambahan sarana pendidikan, tetapi dapat menjadi ruang tumbuh bagi para santri dalam mengembangkan ilmu, karakter, dan cita-cita.