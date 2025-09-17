Peringati Maulid Nabi, Ibas Serukan Peradaban Akhlak untuk Indonesia Maju dan Bersatu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyampaikan peringatan Maulid Nabi menjadi momen penting untuk mengajak bangsa Indonesia kembali membangun peradaban yang berlandaskan akhlak, persatuan dan kemajuan.
Ibas mengajak dalam sambutannya seluruh elemen bangsa untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkepribadian luhur.
Hal ini disampaikannya dalam agenda perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
“Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak, persatuan, dan kemajuan adalah ajakan untuk kembali ke jati diri bangsa, yaitu berakhlak, bersatu, dan maju bersama,” kata Ibas dalam keterangannya, Rabu (17/9).
Ibas lantas mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab 21 yang artinya 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu…'
Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan kondisi dunia saat ini yang penuh luka dan konflik.
“Dunia hari ini sedang luka. Dari Gaza sampai Sudan, dari Ukraina sampai Myanmar, dari Perancis sampai Nepal. Peperangan, konflik, kekerasan, dan kebencian menyebar, sementara kasih sayang dan akhlak ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik,” ungkap Ibas.
Dia mengingatkan demokrasi tanpa akhlak hanya melahirkan keributan, bukan kebaikan.
