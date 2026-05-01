jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mendukung penyampaian aspirasi kaum buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini, 1 Mei 2026.

Sebagai pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi sektor ketenagakerjaan, Senator Filep menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh, termasuk buruh migran Indonesia.

"Kami Komite III DPD RI selaku mitra kerja dan juga membidangi ketenagakerjaan menyampaikan selamat memperingati Hari Buruh Internasional. Pada prinsipnya, kami mendukung apa yang disuarakan, yakni aspirasi-aspirasi para buruh hari ini, di tengah tantangan beragam persoalan yang sangat dinamis, termasuk kerentanan buruh perempuan, menuntut respons cepat pemerintah,” ujar Filep dalam keterangan, Jumat (1/5/2026).

Senator Filep menyebut terdapat tiga poin yang sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah, perusahaan atau pemberi pekerja.

Ketiga hal penting itu adalah soal kesejahteraan, jaminan perlindungan dan juga kepastian kerja bagi para pekerja secara adil dan seimbang.

Lebih lanjut, Filep juga mengapresiasi paket kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai sederet kebijakan tersebut menjadi tumpuan harapan buruh untuk memperoleh keamanan dan keselamatan saat bekerja, standar upah yang sesuai hingga terjamin kesejahteraannya.

“Kesejahteraan pekerja adalah isu krusial, karena menyangkut masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka juga, terlebih jika upah relatif belum sesuai dengan standar upah yang ada. Di sisi lain kebutuhan ekonomi semakin meningkat, pekerja harian lepas pun rentan, juga berhak mendapat jaminan sosial meski statusnya tidak tetap,” ujarnya.