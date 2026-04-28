Peringati May Day, SEGARA Kawal Kesejahteraan Buruh dan Sukseskan Asta Cita Prabowo
jpnn.com - Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA) Rustam Efendi menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk mempercepat terwujudnya buruh Indonesia yang sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.
Rustam mengatakan sebagai pilar utama penggerak roda ekonomi, buruh berhak atas keadilan dan kepastian hidup.
"Tanpa buruh yang kuat, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan," ujar Rustam dikutip dari pernyataan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, SEGARA menyampaikan empat Tuntutan Rakyat Pekerja SEGARA pada May Day 2026:
1. Upah Layak Berkeadilan & Penataan Sistem Alih Daya
SEGARA mendesak pemerintah menetapkan formula upah nasional yang merefleksikan kebutuhan hidup layak riil. Praktik outsourcing yang melanggar norma hukum harus ditertibkan total.
2. Jaminan Sosial Semesta Tanpa Kecuali
Seluruh pekerja, termasuk buruh informal, migran, dan pekerja platform digital, wajib tercakup dalam sistem Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Pensiun yang kuat.
Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA) siap mengawal perjuangan soal kesejahteraan buruh dan menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
- HUT ke-30 Otda: Pemkot Tangerang Sabet Kinerja Tertinggi, Wali Kota Sachrudin Siap Kawal Asta Cita
- Dilantik Jadi Menteri LH, Jumhur Targetkan Pengelolaan Sampah Sesuai Standar Global
- FGD PDIP Bahas RUU Ketenagakerjaan, Hasto Ungkit Ajaran Bung Karno
- Sekjen PDIP Sebut RUU Ketenagakerjaan Harus Memuat Penguatan Profesionalitas Buruh
- Prabowo Lantik 6 Pejabat, Jumhur Jadi Menteri LH, Dudung Menjabat KSP
- Dudung Abdurachman Dilantik jadi Kepala KSP, Rocky Gerung Hadir