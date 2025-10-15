Peringati Pertempuran Lima Hari di Semarang, Gubernur Luthfi Gelorakan Semangat Perjuangan
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam membangun Indonesia.
Ajakan itu disampaikan saat upacara peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang yang digelar di kawasan Tugu Muda, Selasa (14/10/2025) malam.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
“Perjuangan tidak pernah ada kata usai. Hari ini kamimenghadapi berbagai tantangan serta cobaan dalam berbangsa dan bernegara. Semangat pantang menyerah para pahlawan harus kamiteruskan dalam membangun negeri ini,” ujar Gubernur Luthfi.
Hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kota Semarang, serta para veteran yang turut menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Semarang 79 tahun silam.
Luthfi menyampaikan, para pahlawan seperti dr. Kariadi dan rekan-rekannya telah memberikan teladan tentang pengabdian dan pengorbanan tanpa pamrih.
Sebagai generasi penerus, masyarakat Jawa Tengah diimbau untuk mengadopsi nilai-nilai perjuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kerja keras, inovasi, maupun kebersamaan.
Ahmad Luthfi ajak warga Jawa Tengah meneladani semangat perjuangan dan pantang menyerah para pahlawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov Jateng Beri Bantuan 1.000 Sambungan Listrik Gratis pada 2025, Alhamdulillah
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ajak Ormas Pemuda Jadi Mitra Dalam Pengentasan Kemiskinan
- Sekda Provinsi Jateng Harapkan Piala Tugu Muda 2025 Jadi Momentum Kembalikan Kejayaan Tenis Indonesia
- Kabar Gembira untuk Seluruh Guru Agama di Jateng, Bukan Hanya Islam
- Gercep! Pemprov Jateng Buka Hotline 08112622000 untuk Pengaduan Keracunan Menu MBG
- Speling Pemprov Jateng Berikan Layanan Kejiwaan Buat Lansia Rentan Depresi