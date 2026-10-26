Peringati Pink October, Pertamina Beri Layanan Mamografi Gratis untuk Perempuan Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan kanker payudara.
Namun, akses terhadap pemeriksaan yang mudah dan nyaman masih menjadi tantangan bagi sebagian perempuan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Pertamina (Persero) menghadirkan dukungan nyata melalui penyediaan mobil mamografi yang memberikan layanan pemeriksaan gratis bagi perempuan Indonesia.
Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia setiap 19 Oktober dan Bulan Kesadaran Kanker Payudara atau 'Pink October' sepanjang Oktober.
Melalui kolaborasi dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dan Pertamedika IHC, Pertamina berupaya memperluas akses deteksi dini sekaligus meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya menjaga kesehatan payudara.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan dukungan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan perempuan.
Menurut data Kementerian Kesehatan RI, 70 persen perempuan terdiagnosis kanker payidara pada stadium lanjut, yang membuat tingkat kesembuhan menurun drastis.
Karena itu deteksi dini menjadi perhatian perusahaan dalam mendukung kesehatan perempuan.
Pertamina menyediakan mobil mamografi yang memberikan layanan pemeriksaan gratis bagi perempuan Indonesia bertepatan di momentum Pink Oktober
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