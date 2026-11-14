Peringati PPSN 2026, Sonny Danaparamita Bagikan Teba Modern Pengolah Sampah Organik

jpnn.com - Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) tahun 2026 dengan menggelar kerja bakti bersih lingkungan sekaligus pengenalan dan penyerahan tiga unit Teba Modern kepada masyarakat Perumahan Pancoran Residence, Kecamatan Bondowoso, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan itu juga implementasi instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan melalui gerakan Merawat Pertiwi dalam rangka membangun kesadaran politik yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan keberpihakan terhadap rakyat.

Koordinator Rumah Aspirasi Sonny T. Danaparamita, Dedi Faizal Ali mengatakan kerja bakti di lingkungan perumahan dan aliran sungai itu juga untuk mengajak masyarakat lebih selektif dan bijak dalam memilah sampah, sehingga bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

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Menurut wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso itu, sampah-sampah dalam kerja bakti itu dipilah sesuai jenisnya. Sampah organik kami masukkan ke dalam Teba yang nanti akan dijadikan kompos. "Sementara sampah anorganik kami sesuaikan lagi untuk dimanfaatkan kembali bahkan bisa menjadi nilai ekonomi," ujar Dedi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDI Perjuangan dalam Gerakan Merawat Pertiwi, memperingati Pekan Peduli Sampah Nasional yang juga ditargetkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Menurunya, Gerakan Merawat Pertiwi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata membangun kesadaran politik yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

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Sonny menilai, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah masih banyaknya limbah rumah tangga yang langsung dibuang tanpa melalui proses pemilahan. Padahal, sebagian sampah tersebut merupakan sampah organik yang dapat diolah kembali dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

"Merawat bumi harus dimulai dari lingkungan terdekat, salah satunya melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan metode TEBA, sisa makanan dan sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanah, sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA," tutur Sonny.