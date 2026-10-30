Peringati Sumpah Pemuda, PDIP Lampung Gelar Merah Muda Fest

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - PDI Perjuangan Lampung menyapa generasi muda lewat kegiatan Merah Muda Fest Mabar Padel di sebuah lapangan padel di Kota Bandar Lampung, pada Jumat (30/10).

Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Lampung Sri Winarti serta Palgunadi hadir dalam acara yang diikuti 50 pesertavmengenakan kaus bertuliskan Fun Padel Merah Muda Fest.

Tampak pula hadir M Guntur Romli, Kepala Tim Komunikasi Politik dan Strategi Media DPP PDI Perjuangan.

PDIP Lampung menggelar acara ini demi menyongsong 100 tahun Sumpah Pemuda dengan tema Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Kemanusiaan.

Merah Muda Fest sendiri merupakan rangkaian peringatan Sumpah Pemuda yang digelar PDI Perjuangan.

Kepada para anak muda itu, Winarti menyampaikan apresiasi atas kehadiran mereka.

Baginya, padel bukan sekadar olahraga, melainkan ajang menjaga sportivitas bagi semua anak muda.

Menurutnya, sportivitas punya arti yang lebih luas dari sekadar mengakui kekalahan di lapangan.