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Peringati Sumpah Pemuda, Universitas Tarakanita Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi

Peringati Sumpah Pemuda, Universitas Tarakanita Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi
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Anggota Komisi X DPR Adian Yunus Yusak Napitupulu saat menjadi narasumber Kuliah Kebangsaan bertema "Mahasiswa Berintegritas: Membangun Budaya Antikorupsi” yang diselenggarakan Universitas Tarakanita dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Aula Maria Bintang Samudra, Rabu (28/10). Foto: Dokumentasi UTarki

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarakanita (UTarki) menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan bertema "Mahasiswa Berintegritas: Membangun Budaya Antikorupsi” di Aula Maria Bintang Samudra pada Rabu (28/10). 

Kegiatan yang dilaksanakan UTarki dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda itu menghadirkan Anggota Komisi X DPR Adian Yunus Yusak Napitupulu sebagai narasumber, seluruh sivitas akademika mengikuti dengan antusias. 

Peringati Sumpah Pemuda, Universitas Tarakanita Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi

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Rektor UTarki Dr. Antonius Singgih Setiawan, S.E., M.Si., Ak., ACPA menyampaikan apresiasi kepada narasumber atas kesediaannya berbagi wawasan dan berdiskusi bersama mahasiswa, dalam rangka menumbuhkan nilai integritas.

“Terima kasih kepada Pak Adian yang telah berkenan hadir di kampus UTarki. Mari dengarkan dan diskusi untuk membahas salah satu value UTarki yaitu Integritas. Generasi muda harus punya peran dalam membangun negeri dengan membuang jauh budaya korupsi,” tegas Rektor UTarki saat membuka kegiatan.

Dalam pemaparannya, Adian menekankan pentingnya kebebasan akademik di kampus.

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Adian mengatakan kampus harus menjadi wadah berbagai gagasan untuk dibahas secara terbuka agar pengetahuan dapat berkembang melalui dialog dan kebebasan berpikir.

"Ibarat negara tidak memberi kesempatan kepada anak muda, maka negara tidak punya masa depan,” ujarnya.

Universitas Tarakanita memperingati Hari Sumpah Pemuda menyelenggarakan diskusi kebangsaan bertema Mahasiswa Berintegritas: Membangun Budaya Antikorupsi

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