Peringkat 1 Dunia Keok di Babak Pertama Singapore Open 2026
jpnn.com - SINGAPORE - Kejutan besar lahir di babak pertama atau 32 Besar Singapore Open 2026 Super 750.
Ganda campuran nomor satu dunia berkebangsaan China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping tumbang.
Pada pertandingan melawan duo Malaysia berperingkat 460 dunia Jimmy Wong/Cheng Su Yin di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5) pagi WIB, Feng/Huang takluk straight game 21-23, 16-21.
BWF melansir, duel kedua ganda campuran tersebut berlangsung selama 43 menit.
Pada laga lain, wakil Indonesia di nomor ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakui keperkasaan peringkat satu dunia Liu Sheng Su/Tan Ning.
Tiwi/Fadia kalah 15-21, 15-21 dalam waktu 41 menit.
Beberapa wakil Indonesia akan mengayun raket di 32 Besar hari pertama ini, yakni ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putri Putri Kusuma Wardani.
Tunggal putra Alwi Farhan dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja juga main hari ini. (bwf/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
