Peringkat 1 Dunia Keok di Babak Pertama Singapore Open 2026

jpnn.com - SINGAPORE - Kejutan besar lahir di babak pertama atau 32 Besar Singapore Open 2026 Super 750.

Ganda campuran nomor satu dunia berkebangsaan China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping tumbang.

Pada pertandingan melawan duo Malaysia berperingkat 460 dunia Jimmy Wong/Cheng Su Yin di Singapore Indoor Stadium, Selasa (26/5) pagi WIB, Feng/Huang takluk straight game 21-23, 16-21.

Baca Juga: Singapore Open 2026 Super 750 Bergulir Pekan Ini

BWF melansir, duel kedua ganda campuran tersebut berlangsung selama 43 menit.

Pada laga lain, wakil Indonesia di nomor ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakui keperkasaan peringkat satu dunia Liu Sheng Su/Tan Ning.

Tiwi/Fadia kalah 15-21, 15-21 dalam waktu 41 menit.

Beberapa wakil Indonesia akan mengayun raket di 32 Besar hari pertama ini, yakni ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putri Putri Kusuma Wardani.

Tunggal putra Alwi Farhan dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja juga main hari ini. (bwf/jpnn)