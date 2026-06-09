Peringkat 1 Dunia Meladeni Kuba di Pembukaan VNL 2026 Pria
Selasa, 09 Juni 2026 – 20:15 WIB
jpnn.com - LINYI – Tim voli putra peringkat satu dunia Polandia ketemu Kuba pada pembukaan Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria di Linyi, China, Rabu (10/6) siang WIB.
Selain di Linyi, Week 1 Putra juga berlangsung di Brasilia (Brasil) dan Ottawa (Kanada).
Polandia dan Kuba berada di China (Pool 3) bersama tuan rumah, Slovenia, Ukraina, dan Jepang.
Kanada menjadi tuan rumah Pool 1, di sana ada Jerman, Italia, Amerika Serikat, Turki, dan Prancis.
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Brasil di Pool 2, bersama Argentina, Bulgaria, Serbia, Belgia, dan Iran. (vw/jpnn)
Ranking Dunia Voli Putra per 9 Juni 2026
volleyballworld
Mari cek ke sini peringkat dunia voli putra menjelang pembukaan VNL 2026 di China.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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