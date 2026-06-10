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Peringkat Indonesia Naik, PSSI Optimistis Target 100 Besar Bisa Tercapai

Peringkat Indonesia Naik, PSSI Optimistis Target 100 Besar Bisa Tercapai
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Erick Thohir. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia makin mendekati target besar yang dicanangkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. 

Dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday Juni 2026 membuat posisi skuad Garuda melesat di peringkat FIFA dan membuka peluang besar untuk menembus 100 besar dunia.

Pasukan John Herdman tampil impresif dengan menumbangkan dua tim yang secara peringkat berada jauh di atas Indonesia.

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Oman yang menempati peringkat ke-79 dunia dihajar 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni lalu. 

Empat hari kemudian, giliran Mozambik, penghuni ranking ke-101 FIFA yang dipaksa menyerah 0-1.

Hasil positif tersebut langsung berdampak signifikan terhadap posisi Indonesia. 

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Indonesia yang sebelumnya berada di urutan ke-122 kini melonjak ke peringkat 118 dengan koleksi 1.157,14 poin.

Melihat tren positif tersebut, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa terus memperbaiki posisi peringkat FIFA.

Kemenangan dua laga FIFA matchday membuat peringkat Indonesia di FIFA naik. PSSI yakin bisa tembus 100 besar.

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