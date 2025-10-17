menu
Peringkat ke-2 Vs Ranking ke-3 Super League Bentrok Sore Ini

Salah satu bintang Persita Tangerang Javlon Guseynov. Foto: IG persita.official

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Laga pekan ke-9 BRI Super League pada Jumat (17/10) sore mempertemukan dua tim papan atas, yakni Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta.

Persita si peringkat ke-2 klasemen sementara, menjadi tuan rumah untuk PSIM si ranking ke-3, pada laga yang digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang. Kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persita Carlos Pena berharap fan timnya memenuhi tribune Indomilk Arena.

Menurut Pena, kehadiran suporter akan menjadi motivasi ekstra kepada para pemain untuk meraih hasil sempurna di kandang.

“Ini pertandingan yang sangat penting buat kami. Laga kandang. Jadi, saya meminta para suporter untuk datang mendukung kami,” ujar Pena.

"Karena kami membutuhkan mereka, mungkin besok bukan waktu yang ideal, Jumat sore. Namun, saya meminta mereka untuk datang, para pemain layak untuk didukung dan dengan kehadiran suporter kami akan makin dekat untuk bisa mendapatkan tiga poin,” ujarnya.

Cek hasil, jadwal pekan ke-9, dan klasemen BRI Super League. Ada superbig match sore ini.

