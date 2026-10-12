Peringkat Persib di Klasemen Sementara Setelah Berbagi Poin dengan Dewa United

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib Vs Dewa United pada pertandingan pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10) malam berakhir dengan skor imbang 2-2.

Marc Klok menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan melawan Dewa United.

Persib sempat tertinggal dua gol melalui Egy Maulana Vikri pada menit ke-22 dan Noah Sadaoui pada menit ke-45.

Namun, Maung Bandung bangkit pada babak kedua melalui gol Balsa Sekulic pada menit ke-50 dan Marc Klok empat menit berselang.

Tambahan satu poin membuat Persib menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan, hasil dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Persib mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun, tuan rumah kehilangan Gabriel Mutombo pada menit ke-13 akibat cedera setelah berbenturan dengan Taisei Marukawa. Posisinya kemudian digantikan Julio Cesar.

Di tengah upaya menekan pertahanan lawan, Persib justru kebobolan pada menit ke-22 melalui Egy Maulana Vikri.

Dewa United menggandakan keunggulan lewat Noah Sadaoui pada menit ke-45 sehingga Persib menutup babak pertama dengan ketertinggalan 0-2.