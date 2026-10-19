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Peringkat Persib di Klasemen Sementara Setelah Bersusah Payah Melawan Persik

Peringkat Persib di Klasemen Sementara Setelah Bersusah Payah Melawan Persik
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Spanduk raksasa dengan gambar wajah Pelatih Persib Bandung Igor Tolic terpasang di tribune penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung menang atas Persik Kediri dengan skor 1-0 pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Gol tunggal dari bek Persib Bandung Julio Cesar membawa timnya meraih kemenangan.

Julio Cesar berhasil memastikan kemenangan Persib Bandung melalui sundulan pada menit ke-78, tepat setelah masuk menggantikan Danijel Loncar.

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Gol tersebut tercipta melalui situasi sepak pojok dan menjadi sentuhan pertama Julio Cesar dalam pertandingan.

Kemenangan ini membawa Persib naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari lima pertandingan.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

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Pada awal pertandingan, kedua tim bermain hati-hati sambil mencari celah untuk membangun serangan.

Persib mendapat peluang melalui Uilliam Barros pada menit ke-17, tetapi tembakannya mampu dibendung pemain Persik.

Kemenangan atas Persik membawa Persib Bandung naik peringkat di klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari lima pertandingan.

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