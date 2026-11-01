Peringkat Persib Seusai Melumat Isenmulang Kalteng FC 4-0
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (1/11/2026).
Dalam laga pekan ke-8 BRI Super League, Persib mengalahkan lawannya dengan skor telak 4-0.
Luka Menalo mencetak brace, sementara dua gol lainnya masing-masing dicetak Mariano Peralta dan Marc Klok.
Persib tampil dominan saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Maung Bandung langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit kick-off dibunyikan.
Meski tanpa didampingi pelatih Igor Tolic, Persib tetap menurunkan komposisi pemain andalannya untuk memburu kemenangan.
Serangan demi serangan langsung dilancarkan tuan rumah. Pada menit pertama, Ragnar Oratmangoen mencoba menusuk ke area pertahanan Isenmulang.
Namun, upayanya masih mampu dipatahkan pemain lawan.
Persib Bandung berhasil mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-0. Luka Menalo mencetak brace penting.
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