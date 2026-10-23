Perintah Bakal Kucurkan Rp1,28 Triliun untuk Program Rekening Massal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim Program Satu Orang Satu Rekening dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen.

Angka tersebut ditargetkan meningkat dari tingkat inklusi keuangan pada 2026 yang mencapai 93,61 persen, sebagaimana tercantum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (22/10).

Adapun Program Satu Orang Satu Rekening bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga semakin banyak masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan nasional.

Melalui program ini, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun, termasuk untuk menyediakan setoran awal sebesar Rp50.000 per rekening.

Airlangga menyebutkan program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok desil 1-4 atau kelompok prasejahtera.

"Saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI)," jelas dia.

Selain melalui Program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah juga berupaya memperkuat inklusi keuangan melalui berbagai program lainnya.