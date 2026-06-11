Perintah Prasetyo Hadi kepada Kader Gerindra yang Punya SPPG

jpnn.com - JAKARTA - Prasetyo Hadi menyampaikan perintah kepada seluruh kader Partai Gerindra yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menegaskan kader Gerindra yang memiliki SPPG wajib menjalankan tata kelola dapur MBG-nya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.

"Yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau SOP-SOP yang sudah ditetapkan, termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ya, tetapi sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai, bahwa tentu tidak ada instruksi institusional begitu (memiliki SPPG)," katanya di Jakarta, Kamis (11/6).

Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra telah berulang kali menekankan kepada para anggota partai yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah berupaya mempercepat penyaluran MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

"Saat ini kita (pemerintah) tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B, mohon dukungan dan doanya untuk kita kerja keras melakukan penataan ulang ini," tuturnya.

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Prasetyo yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menyatakan, target perbaikan tata kelola Program MBG akan selesai dalam waktu satu bulan.

"Kita (pemerintah) target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.