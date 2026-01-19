Periode 2005-2025: 2,9 Juta Hektare Hutan Beralih Fungsi Secara Parsial
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebutkan 2,9 juta hektare hutan beralih fungsi secara parsial sepanjang 2005-2025.
Hal demikian dikatakan Rohmat saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
"Data dari tahun 2005 hingga 2025, atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare," kata dia.
Alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut perubahan fungsi hutan secara parsial didominasi untuk perkebunan, mulai sawit hingga tebu.
"Perubahan tersebut didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya sawit, kemudian tebu, dan karet," kata Rohmat.
Dia menuturkan perubahan hutan juga diperuntukkan demi kepentingan strategis, semisal pembangunan infrastruktur hingga pemukiman bagi transmigran.
"Selain untuk perkebunan, perubahan peruntukan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis lainnya."
"Mulai dari pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, fasilitas umum dan sosial, kemudian kawasan industri, serta pengembangan ketahanan pangan dan energi," ujar Rohmat.
Wamenhut Rohmat Marzuki menyebutkan alih fungsi hutan paling banyak didominasi untuk menjadi kebun sawit sampai tebu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Pemanfaatan Kayu Hanyut Bencana Sumatra, Menhut Kasih Penjelasan Begini
- Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua
- PTPN IV dan SPBUN Sahkan PKB Tunggal Pertama untuk Keberlanjutan Industri Sawit
- Area Rehabilitasi Seusai Bencana Sumatera Mencapai 49.197 Hektare
- Kejagung Klarifikasi Keterlibatan TNI saat Datangi Kemenhut, Ada yang Diamankan
- Datangi Kemenhut, Kejagung Bantah Kabar soal Penggeledahan, Tetapi...