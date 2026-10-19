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Peristiwa Polisi Tembak Polisi Terjadi Mako Polairud Pondok Cabe Tangsel

Peristiwa Polisi Tembak Polisi Terjadi Mako Polairud Pondok Cabe Tangsel
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Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ditpoludara Bharatu LVVL tewas di tangannya rekannya sendiri sesama anggota Polri.

Insiden polisi tembak polisi itu terjadi di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pelaku anggota Polri berinisial AR telah diamankan.

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“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota Ditpoludara Bharatu LVVL dalam peristiwa penembakan tersebut,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota Polri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” katanya.

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Budi menegaskan Polda Metro Jaya memastikan bahwa tersangka berinisial AR yang juga merupakan anggota Polri, telah diamankan dan saat ini ditahan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum.

“Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” katanya.

Anggota Ditpoludara Bharatu LVVL tewas di tangannya rekannya sendiri sesama anggota Polri.

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