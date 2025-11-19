Perjalanan 13 Tahun Rumah Energi Beri Manfaat untuk Masyarakat dan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Rumah Energi (Rumah Energi) menandai perjalanan 13 tahunnya sebagai katalisator perubahan, bekerja keras mewujudkan "Indonesia Berdaya Lenting dalam Energi dan Pangan."

Selama lebih dari satu dekade, Rumah Energi telah membuktikan bahwa solusi berkelanjutan dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat luas.

Hingga saat ini, jejak langkah Rumah Energi telah menjangkau total 142.560 orang di seluruh penjuru negeri.

Capaian ini menjadi bukti komitmen yayasan untuk mendorong transisi menuju energi bersih, meningkatkan ketahanan pangan, dan membangun ekonomi akar rumput yang tangguh.

Energi Bersih, Masyarakat Tangguh

Pada pilar energi, Rumah Energi telah menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan. Saat ini di 21 Provinsi cakupan, kini telah berdiri kokoh 29.915 Instalasi Biogas per Oktober 2025.

Jumlah ini memberikan manfaat memasak dan energi bersih bagi 119.660 rumah tangga, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat masif. Seluruh instalasi biogas yang ada telah berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 584.834 ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e).