Perjalanan Andre Taulany Hingga Dikabarkan Segera Nikah dengan Amanda Rigby
jpnn.com, JAKARTA - Andre Taulany merupakan salah satu figur yang telah cukup lama mewarnai industri hiburan Tanah Air. Namanya dikenal melalui berbagai bidang, mulai dari musik, komedi, presenter, akting, hingga menjadi kreator konten.
Pria bernama lengkap Andreas Taulany Haumahu itu mengawali perjalanan karier sebagai musisi. Dia dikenal sebagai vokalis grup musik Stinky yang dibentuk pada 1990-an.
Bersama Stinky, pria yang kini berusia 51 tahun itu meraih popularitas melalui sejumlah lagu, salah satunya Mungkinkah. Lagu tersebut menjadi salah satu karya yang lekat dengan perjalanan Andre Taulany bersama grup musik asal Jakarta itu.
Setelah sekitar 15 tahun bersama Stinky, Andre Taulany memutuskan keluar pada 2007 dan melanjutkan kiprah sebagai penyanyi solo.
Karier Andre Taulany kemudian berkembang ke dunia televisi. Dia mulai dikenal luas sebagai komedian dan presenter setelah bergabung dalam sejumlah program komedi, salah satunya Opera Van Java.
Penampilan Andre Taulany di berbagai program televisi membuat sosok kelahiran Jakarta itu makin dikenal masyarakat. Dia juga dipercaya membawakan sejumlah acara dan tampil dalam berbagai program hiburan lainnya.
Tidak hanya berkecimpung di dunia komedi dan presenter, Andre Taulany turut menjajal dunia akting. Dia telah membintangi sejumlah film, di antaranya Kiamat Sudah Dekat, Ketika, Kun Fayakuun, Pasutri Gaje, hingga Kang Mak from Pee Mak.
Seiring perkembangan industri digital, ayah tiga anak itu kemudian melebarkan kariernya ke platform YouTube. Melalui kanal tersebut, Andre Taulany aktif membuat berbagai konten hiburan, termasuk berbincang dengan sejumlah selebritas dan musisi.
Kabar itu mencuat setelah adanya pengajuan rekomendasi nikah atas nama Andre Taulany dan Amanda Rigby ke KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
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