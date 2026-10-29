Perjalanan Bisnis Mendadak? TRACtoGo Hadirkan Solusi Cepat Lewat Pick Up Now
jpnn.com, JAKARTA - Panggilan tugas luar kota secara tiba-tiba seperti urusan klien, inspeksi proyek mendadak, hingga negosiasi bisnis seringkali datang tanpa peringatan.
Dalam situasi business trip yang serba mendesak, kenyamanan berkendara menjadi kunci utama.
Namun, mencari rental mobil untuk rute antar-kota secara mendadak kerap menjadi tantangan besar.
Menjawab kebutuhan tersebut, TRAC hadir memberikan solusi praktis melalui fitur Pick Up Now di aplikasi TRACtoGo.
Layanan itu menjadi jawaban tepat bagi yang membutuhkan rental mobil siap pakai secara instan tanpa perlu repot melakukan reservasi H-1 sebelumnya.
Cukup pesan melalui aplikasi begitu instruksi perjalanan bisnis turun, dan armada TRAC siap menjemput di titik keberangkatan pada hari yang sama agar agenda bisnis tetap berjalan tepat waktu.
Keunggulan Fitur Pick Up Now untuk Perjalanan Bisnis Mendadak
Fitur ini memberikan kelancaran dan fleksibilitas tinggi untuk mendukung produktivitas kerja Anda di perjalanan:
TRAC hadir memberikan solusi praktis melalui fitur Pick Up Now di aplikasi TRACtoGo. Simak selengkapnya di sini.
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