Perjalanan Dramatis Rachel/Febi Jadi Kampiun Australian Open 2025

jpnn.com - Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menutup perjalanan mereka di Australian Open 2025 dengan perjuangan penuh emosi.

Dalam laga puncak bertajuk All Indonesia Final, Rachel/Febi berhasil menaklukkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Pasangan muda Indonesia itu menang lewat pertarungan ketat tiga gim dengan skor 18-21, 21-19, 23-21 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Minggu (23/11/2025).

Terharu karena Perjuangan Terbayar

Kemenangan itu jauh dari kata mudah. Rachel/Febi berkali-kali berada dalam posisi tertekan.

Rachel mengungkapkan bahwa gelar ini menjadi pembuktian dari proses panjang yang mereka jalani sejak dipasangkan dengan Febi.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu tak kuasa menahan tangis begitu pertandingan berakhir.

"Kami benar-benar terharu setelah berhasil memenangkan pertandingan. Kami selalu tertinggal poin, kami terus tertekan tetapi akhirnya bisa balik dan menang."

"Ternyata dalam kondisi apa pun kami masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Tidak kuasa menahan tangis tadi," ucap Rachel.