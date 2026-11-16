jpnn.com, JAKARTA - Anindya Marvella Hermione Rasyid kembali mengukir prestasi membanggakan di ajang diplomasi internasional bagi generasi muda.

Kali ini, dia berhasil meraih penghargaan Most Outstanding Award dalam ajang Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) Chapter Yogyakarta, November 2026.

Penghargaan tersebut diraih setelah Hermione bersaing dengan sekitar 300 delegasi dari lebih dari 80 sekolah yang berasal dari 11 kota.

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Prestasi Hermione mendapat apresiasi dari kedua orang tuanya, Naomi Susan dan dr. Yusfarasid, Sp.OG., MARS.

Keduanya mengaku bangga bukan hanya karena penghargaan yang berhasil diraih putrinya, tetapi juga konsistensi dan kerja keras selama mengikuti berbagai konferensi internasional.

"Kami sangat bangga melihat minat dan konsistensi Hermione dalam mengikuti ajang AYIMUN. Perjalanan ini bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak hal yang harus dipelajari, persiapan yang harus dilakukan, dan perjuangan di balik setiap pencapaian," kata Yusfarasid dalam keterangan resmi, Senin (16/11).

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Hermione dipercaya mewakili Republik Chile pada Council UN Tourism dengan topik Addressing the Impact of Tourism on Housing Affordability in Popular Destinations.

Dia ditantang menganalisis dampak perkembangan pariwisata terhadap keterjangkauan harga hunian bagi masyarakat lokal.