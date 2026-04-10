Perjalanan KA Malioboro Ekspres Terhenti Gegara Ada Warga Tidur di Rel Kereta

jpnn.com - Petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berhasil menyelamatkan seorang warga yang diduga hendak bunuh diri di jalur kereta api.

Peristiwa itu terjadi pada petak antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Kamis (9/4/2026).

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut kejadian itu terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB, setelah masinis KA 170B (Malioboro Ekspres) relasi Purwokerto-Malang melaporkan adanya seseorang dalam posisi terbaring di tengah rel.

"Setelah menerima laporan dari masinis, petugas segera mengambil langkah cepat dengan menghentikan laju kereta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan petugas pengamanan," kata Tohari dalam keterangan yang diterima di Nganjuk.

KA Malioboro Ekspres sempat berhenti luar biasa (BLB) di KM 97+900 pada pukul 14.03 WIB untuk mengantisipasi pergerakan orang tersebut ke arah kereta.

Setelah situasi dinyatakan aman, perjalanan kereta kembali dilanjutkan pada pukul 14.12 WIB.

Petugas pengamanan Stasiun Kertosono selanjutnya berhasil mengamankan perempuan tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Polsek Kertosono untuk penanganan lebih lanjut.

Saat ini, yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.