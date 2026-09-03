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Perjalanan Karier G-Dragon Bakal Diangkat ke Film Dokumenter

Perjalanan Karier G-Dragon Bakal Diangkat ke Film Dokumenter
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G Dragon. Foto: source Alkpop

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan karier musisi K-pop, G-Dragon dikabarkan akan diangkat menjadi film dokumenter yang diproduksi untuk layanan streaming Disney+.

Kabar tersebut dilaporkan Korea Herald pada Senin (1/9). Seorang sumber industri menyebut dokumenter itu akan membahas pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop, termasuk perjalanan kariernya sebagai solois dan anggota BIGBANG.

“Produksi film dokumenter G-Dragon untuk Disney+ saat ini sedang berlangsung. Tim produksi dokumenter tersebut bahkan sudah mulai menghubungi orang-orang di sekitar G-Dragon sejak Juli,” ujar sumber tersebut.

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Menurut sumber yang sama, jadwal penayangan dokumenter akan berkaitan dengan tur dunia BIGBANG yang saat ini berlangsung dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanan grup tersebut.

Sementara itu, Disney+ Korea belum memberikan konfirmasi mengenai proyek tersebut. Perwakilan Disney+ Korea mengatakan pihaknya “belum memiliki pernyataan resmi untuk disampaikan saat ini” terkait kabar dokumenter G-Dragon.

Disney dan G-Dragon sebelumnya pernah berkolaborasi dalam proyek yang melibatkan label fesyen milik sang musisi, Peaceminusone, dengan film “Toy Story” pada Juli lalu.

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Saat ini, BIGBANG yang beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tengah menjalani tur bertajuk “XX: Cosmos”. Tur tersebut dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 21 Agustus.

Tur “XX: Cosmos” dijadwalkan mencakup 33 pertunjukan di 19 kota di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dengan konser yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari 2027. (ant/jpnn)

Perjalanan karier G-Dragon dikabarkan akan diangkat ke film dokumenter yang digarap Disneyl


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

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