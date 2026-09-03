Perjalanan Karier G-Dragon Bakal Diangkat ke Film Dokumenter
jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan karier musisi K-pop, G-Dragon dikabarkan akan diangkat menjadi film dokumenter yang diproduksi untuk layanan streaming Disney+.
Kabar tersebut dilaporkan Korea Herald pada Senin (1/9). Seorang sumber industri menyebut dokumenter itu akan membahas pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop, termasuk perjalanan kariernya sebagai solois dan anggota BIGBANG.
“Produksi film dokumenter G-Dragon untuk Disney+ saat ini sedang berlangsung. Tim produksi dokumenter tersebut bahkan sudah mulai menghubungi orang-orang di sekitar G-Dragon sejak Juli,” ujar sumber tersebut.
Menurut sumber yang sama, jadwal penayangan dokumenter akan berkaitan dengan tur dunia BIGBANG yang saat ini berlangsung dalam rangka memperingati 20 tahun perjalanan grup tersebut.
Sementara itu, Disney+ Korea belum memberikan konfirmasi mengenai proyek tersebut. Perwakilan Disney+ Korea mengatakan pihaknya “belum memiliki pernyataan resmi untuk disampaikan saat ini” terkait kabar dokumenter G-Dragon.
Disney dan G-Dragon sebelumnya pernah berkolaborasi dalam proyek yang melibatkan label fesyen milik sang musisi, Peaceminusone, dengan film “Toy Story” pada Juli lalu.
Saat ini, BIGBANG yang beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tengah menjalani tur bertajuk “XX: Cosmos”. Tur tersebut dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 21 Agustus.
Tur “XX: Cosmos” dijadwalkan mencakup 33 pertunjukan di 19 kota di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia. Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dengan konser yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari 2027. (ant/jpnn)
Perjalanan karier G-Dragon dikabarkan akan diangkat ke film dokumenter yang digarap Disneyl
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
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