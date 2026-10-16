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Perjalanan Kimon, Dari Manajer Tukul Arwana Kini Jajal Karier Politik

Perjalanan Kimon, Dari Manajer Tukul Arwana Kini Jajal Karier Politik
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Riski Kimon. Foto: Instagram/riski_kimon

jpnn.com, JAKARTA - Lama malang melintang di balik layar kaca televisi nasional, Stevanus Riski alias Kimon kini memilih untuk melangkah ke arena baru.

Dia mengumumkan terjun ke dunia politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jauh sebelum memutuskan terjun ke jalur politik, Kimon membangun karier di industri hiburan Tanah Air selama belasan tahun.

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Alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) angkatan 2008 ini mulai meniti karier di dunia televisi sejak 2009.

Selama berkiprah di industri kreatif hingga 2022, dia pernah dipercaya menjadi produser sejumlah program televisi, di antaranya Bukan Empat Mata yang dipandu Tukul Arwana dan The Voice Indonesia.

Selain menjadi produser, Kimon juga pernah dipercaya menjadi manajer Tukul Arwana sejak 2016 hingga sang komedian mengalami stroke pada 2021 lalu.

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Pengalaman bekerja bersama Tukul menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam perjalanan karier Kimon di dunia hiburan.

Dia mengaku banyak mendapatkan pelajaran, termasuk mengenai kerja keras dan cara memandang kehidupan.

Lama malang melintang di balik layar kaca televisi nasional, Kimon kini memilih terjun ke dunia politik.

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