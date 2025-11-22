Perjalanan Luar Biasa Film Pangku, Menang BIFF Hingga FFI 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film Pangku memenangkan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 untuk Film Cerita Panjang Terbaik.

Kemenangan tersebut melengkapi perjalanan Pangku yang pertama kali diputar di Busan International Film Festival (BIFF) 2025 dan meraih 4 Piala.

Dalam FFI 2025, Pangku juga total membawa pulang 4 Piala Citra.

Selain Film Cerita Panjang Terbaik, Pangku menang Piala Citra untuk Penulis Skenario Asli Terbaik (Reza Rahadian dan Felix K. Nesi), Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik (Christine Hakim), dan Penata Artistik Terbaik (Eros Eflin).

“Bagi saya, film ini adalah wujud terima kasih saya pada kekuatan perempuan-perempuan hebat di luar sana yang terus berjuang di tengah keterbatasan yang ada, serta untuk Bayu-Bayu kecil di luar sana,” ungkap penulis dan sutradara film Pangku, Reza Rahadian.

“Terima kasih untuk yang sudah percaya pada film ini sejak awal. Terima kasih untuk manusia hebat yang sejak awal sudah berjalan bersama, saudara saya Reza Rahadian, serta tentunya para kru dan pemeran film Pangku,” tambah produser film Pangku Arya Ibrahim.

Kemenangan 4 Piala Citra di FFI 2025 sekaligus memberikan semangat bagi rumah produksi Gambar Gerak, yang didirikan Reza Rahadian bersama Arya Ibrahim.

Prestasi film Pangku sebagai karya perdana akan menjadi motivasi ke depan Gambar Gerak dalam menghasilkan karya yang berkualitas.