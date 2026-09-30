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Perjalanan Panjang Delegasi Indonesia Menuju Podium WorldSkills Shanghai 2026

Perjalanan Panjang Delegasi Indonesia Menuju Podium WorldSkills Shanghai 2026
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Perjalanan panjang delegasi Indonesia menuju podium WorldSkills Shanghai 2026 terungkap saat berdialog dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti . Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di balik medali yang dibawa pulang delegasi Indonesia dari WorldSkills Shanghai 2026, terdapat perjalanan panjang para peserta yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan diri.

Hal ini dituturkan Fatima Rani Agusna Rameswara, peraih medali perunggu bidang Restaurant Service.

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

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"Jujur lega banget. Selama latihan saya tidak pernah berharap mendapatkan medali. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik," kata Fatima saat berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Selasa (29/9).

Fatima menceritakan perjalanannya menuju WorldSkills Shanghai tidak berlangsung singkat.

Dia memulai proses dari ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS), kemudian mengikuti seleksi hingga akhirnya masuk dalam program pelatihan nasional.

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Selama persiapan, dia tidak hanya menjalani latihan di pusat pelatihan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung melalui industri restoran.

Menurutnya, interaksi dengan para profesional industri membantu meningkatkan kemampuan teknis dan kesiapan menghadapi kompetisi internasional.    

Perjalanan panjang delegasi Indonesia menuju podium WorldSkills Shanghai 2026 terungkap saat berdialog dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

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