Perjalanan Suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaag yang Kini Jadi WNI

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag. Foto: Instagram/inijedar

jpnn.com, JAKARTA - Suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaag ternyata telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dia mengatakan proses menjadi WNI ternyata tidak memakan waktu lama seperti yang dibayangkan.

"Enggak, enggak lima tahun," kata Vincent Verhaag di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Pria berusia 33 tahun itu menjelaskan, proses berjalan relatif cepat karena semua data dan persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap.

Menurutnya, salah satu syarat untuk menjadi WNI yakni menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun dengan sponsor yang berbeda-beda.

"Buat prosesnya cepat karena dari segi data yang dibutuhkan dan syarat-syarat yang memang harus kami penuhi itu, sudah lengkap semua," jelas Vincent Verhaag.

"Cuma ada beberapa tambahan data yang memang harus up to date. Contoh, skim, SKCK dan medical check up. Itu jiwa, kesehatan diri kita, darah, dan lain-lain," sambungnya.

Vincent Verhaag kemudian membeberkan alasan dirinya akhirnya memutuskan untuk menjadi WNI.

