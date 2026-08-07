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Perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 Berakhir Nestapa

Perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 Berakhir Nestapa
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Skuad Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship 2026. Foto: Facebook/ASEAN United FC

jpnn.com - Perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 berakhir tragis setelah terhenti pada fase grup,

Langkah Rizky Ridho dan kolega berakhir seusai ditahan imbang Singapura dengan skor 1-1 di Jalan Besar Stadium, Kallang, Jumat (7/8/2026).

Skuad Garuda sejatinya sempat unggul lebih dahulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-46

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Namun, Singapura mampu menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi pada menit ke-65.

Hasil imbang itu membuat skuad asuhan John Herdman gagal menembus babak semifinal.

Timnas Indonesia akhirnya harus puas finis di peringkat ketiga setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura.

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Kegagalan tersebut terasa makin menyakitkan karena Timnas Indonesia datang ke turnamen kali ini dengan kekuatan 12 pemain diaspora.

Tak hanya itu, tim asuhan John Herdman juga menjalani persiapan yang cukup panjang melalui pemusatan latihan di Bali.

Perjalanan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 berakhir tragis seusai terhenti di babak fase grup setelah bermain imbang lawan Singapura, Jumat (7/8)

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