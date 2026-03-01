Perjalanan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Dari Teman Lama Hingga Akhirnya Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Febby Carol mengungkap cerita di balik pernikahan adiknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Dia mengatakan bahwa Virgoun dan Lindi Fitriyana sudah kenal dan berteman sejak lama.
"Sebenarnya mereka sudah kenal lama. Sudah kenal hampir mungkin 5 tahun atau 7 tahun kayaknya, hampir ya. Jadi mereka teman lama, bukan orang baru," ungkap Febby Carol di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/2).
Menurutnya, kisah Virgoun dan Lindi Fitriyana bermula ketika keduanya sama-sama berstatus single.
Setelah menjalin asmara, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menikah pada 26 Februari 2026.
"Sama-sama single, yang paling penting sama-sama single. Terus juga yang penting sudah sah ya say, sudah sah secara negara, secara hukum, secara agama, sudah sah," jelasnya.
Febby Carol menyatakan Virgoun dan Lindi Fitriyana intens menjalin hubungan sejak setahun terakhir.
Dia pun turut bahagia pasangan selebritas tersebut akhirnya memutuskan membangun rumah tangga..
Febby Carol mengungkap cerita di balik pernikahan adiknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
- Febby Carol Sebut Inara Rusli Kenal Sosok Istri Virgoun
- Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama
- Kakak Virgoun Sebut Inara Rusli Tahu soal Pernikahan Adiknya
- Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun